Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını türküyle anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını türküyle anlattı - Son Dakika

Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını türküyle anlattı

6 saat önce

SİVAS'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermilerini sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Seyit Onbaşı'nın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarılması için türkü besteledi.

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SİVAS'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermilerini sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Seyit Onbaşı'nın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarılması için türkü besteledi.

Hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla türkü besteledi. Mızrak, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Cephesi'nde 215 kiloluk top mermilerini sırtlayarak İngilizlerin 'Ocean' zırhlısını vurup, savaşın çehresini değiştiren Seyit Onbaşı'nın türküsünü, kahramanlıklarının unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması için bestelediğini söyledi. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığının dizelere döküldüğü türkü dinleyenler tarafından beğenildi.

Kahramanların hikayelerinin çok acıklı olduğunu söyleyen Hülya Mızrak, "Gelecek nesiller daha iyi tanısın diye müziğin kitle iletişim araçları arasında en iyisi olduğunu düşünerek bunlara hayat vermeyi düşündüm. Türküsü olmayan kahramanların bir türküsü olsun diyerek yola çıktım. Şu an 6 tane yaptım. Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Kara Fatma, Fahrettin Paşa ve Kut'ül Amare'ye yaptım. Ayrıca Çanakkale ve İdlib ağıdı yaptım. İnşallah bunları bir albümde toplayacağım. Nene Hatun'a yazdım. Nene Hatun'u araştırırken bütün kahramanlar önüme döküldü. Bunların hepsine bir hayat vermem lazım derken Seyit Onbaşı'ya geldi sıra. Şiirini yazarken, bestesini yaparken iki gün ağladım. Bu kahramanların hayat hikayeleri çok acıklı. Bunlar boşuna kahraman olmamışlar. Özellikle Seyit Onbaşı beni çok etkiledi. Sonra ortaya böyle bir beste çıktı" diye konuştu.

Türkünün sözleri ise şöyle:

"Bir yiğit yetişti Havran elinden

La havle zikiri düşmez dilinden

Şaşmadan yürüyor Hakkın yolundan

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Düşman bombaladı kırıldı vinci

Yok oldu tabyasi dağıldı küncü

Toprağa gömüldü büyüdü hıncı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Rahmandan açıldi kudretten kapı

Bismillah deyipte kaldırdı topu

Etten değil sanki çelikten yapı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Dünya tüm gücüyle başlatsa sefer

Alayına yeter bu yiğit nefer

Bir top mermisiyle kazandı zafer

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Daha pek gencecik yirmili yaşı

İmanlı sinesi eğilmez başı

Evel Allah söker yerinden taşı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Ne kutlu anadır doğuran ana

Herkes nail olmaz böyle bir şana

Ey dedem ödenmez borcumuz sana

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Hülya der yenilmez bu aziz millet

Ne yazar gelse de kafirden illet

Koymadı hasımda ne güç ne zillet

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı


Çanakkale Zaferi, Nene Hatun, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:14 Kaynak: DHA
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