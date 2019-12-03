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Seyit Onbaşı'nın torunları Çanakkale şehitliğini ziyaret etti
6 saat önce
BALIKESİR'in Havran ilçesinden 50 öğrenci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seyit Onbaşı'nın vefatının 80'inci yılı dolayısıyla organize edilen anma etkinliği kapsamında, Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Havran
ilçesinden 50 öğrenci, Çanakkale
Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seyit Onbaşı'nın vefatının 80'inci yılı dolayısıyla organize edilen anma etkinliği kapsamında, Rumeli Mecidiye
Tabyası'nı ziyaret etti.
Çanakkale Savaşları sırasında görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı'nın memleketinden 50 öğrenci, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın organize ettiği geziye, Havran'ın Kocaseyit Mahallesi'nden katılan 50 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde atalarının savaştıkları toprakları ziyaret ederek, dua okudu.
- Balıkesir
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