Seyit Torun: "7 Büyükşehir Belediyemizin 28 Milyar 680 Milyon Liralık, Dev Projeleri İçin Anlaştığı Krediler Sarayın İmzasını Bekliyor. - Son Dakika
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Seyit Torun: "7 Büyükşehir Belediyemizin 28 Milyar 680 Milyon Liralık, Dev Projeleri İçin Anlaştığı Krediler Sarayın İmzasını Bekliyor.

10.10.2022 13:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “7 büyükşehir belediyemizin 28 milyar 680 milyon liralık, dev projeleri için anlaştığı krediler sarayın imzasını bekliyor. Bu kredilere onay vermeyenler hizmet düşmanıdır. Hem belediyelerimize kaynak sağlamıyorsunuz, hem de buldukları kredilere engel oluyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar? Siz belediyelerimizi değil, halkımızı cezalandırıyorsunuz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "7 büyükşehir belediyemizin 28 milyar 680 milyon liralık, dev projeleri için anlaştığı krediler sarayın imzasını bekliyor. Bu kredilere onay vermeyenler hizmet düşmanıdır. Hem belediyelerimize kaynak sağlamıyorsunuz, hem de buldukları kredilere engel oluyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar? Siz belediyelerimizi değil, halkımızı cezalandırıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin projeleri için buldukları kredilerin onay için beklemesine tepki gösterdi. Torun, açıklamasında şunları söyledi:

"Belediyelerimiz göreve geldiklerinden bu yana olağanüstü çabalar içerisinde. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için kendi öz kaynaklarını kullanırken bir yandan da gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kredi bulma arayışında. Bu kredileri buluyor, belediyelerimiz. Ama maalesef kamu bankalarından kullanamıyor. Yurt dışından kredi bulduklarında da iktidar engel oluyor.

Şu anda 7 büyükşehir belediyemizin 28 milyar 680 milyon liralık, dev projeleri için anlaştığı krediler bir tek imza bekliyor, sarayın imzasını bekliyor. Bu projeler arasında; metro, içme suyu, enerji projeleri var. Yani vatandaşlarımızın hayatını ilgilendiren önemli projeler var. Ama maalesef iktidarın bu ötekileştirici anlayışı; bu belediyelerimizin üzerinde kurduğu baskı nedeniyle, bunlara belediyelerimiz ulaşamıyor.

"ONAY VERMEYENLER HİZMET DÜŞMANIDIR"

Bu kredilere onay vermeyenler hizmet düşmanıdır. Hem belediyelerimize kaynak sağlamıyorsunuz hem de buldukları kredilere engel oluyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar? Siz belediyelerimizi değil, halkımızı cezalandırıyorsunuz.

Vatandaşlarımız bilmelidir ki, bu projelerin hayata geçmesindeki tek engel bu ayrıştırıcı, ötekileştirici iktidardır saray yönetimidir. İktidara sormak istiyoruz: Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Halkımıza yaptığımız bu zulmün hesabını nasıl vereceksiniz? İnanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde vatandaşlarımız size sandıkta bunun hesabını soracaklar."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun: '7 Büyükşehir Belediyemizin 28 Milyar 680 Milyon Liralık, Dev Projeleri İçin Anlaştığı Krediler Sarayın İmzasını Bekliyor. - Son Dakika

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