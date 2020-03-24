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Seyit Torun: "Belediyelerimiz kendilerinin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak bu süreci başarılı...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi. (1)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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