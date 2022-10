Seyit Torun: "Bizim Başkanlarımız Doların Yeşilini Sevmiyor Doğanın Yeşilini Seviyor"

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Maşuklu Koruluğu'nun açılışında konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim belediye başkanlarımız doların yeşilini sevmiyor, doğanın yeşilini seviyor. Onlar buraları ranta değil halka açıyorlar ve gerçekten halkın refahı için çalışıyorlar. Öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmıyorlar gerçekten vatandaşın en birincil ihtiyaçlarını en önemli taleplerini yerine getirmek için çalışıyorlar" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi'nde yer alan, tamamen kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek, tüm halkın davetli olduğu bir törenle dün hizmete açtı.

Açılış, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Hatay milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP'li yöneticiler, mahalle muhtarları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Hatay'ın dünyadaki yeşil şehirler arasına girmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Savaş, "Bugün burada bir yapanları konuşacağız bir de olanları yıkanları konuşacağız. Biz hep yapım aşamasında, yapım için mücadele eden ve aynı zamanda Hatay'ı yeşillendiren, Hatay halkını hem ruhen hem de bedenen geliştiren projeler yapıyoruz. Herkes Hatay'ı tarih şehri, kültür, medeniyet, gastronomi, EXPO şehri olarak biliyor ama biz 1 yıl önce yeşil mutabakata imza attık. Artık yeşil şehirler arasında girmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

SAVAŞ: "UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞTAYIZ"

Başkan Savaş, yaklaşan genel seçimlerin önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıla aşkındır bu ülkeyi yönetenlerin Hatay'daki temsilcileri de kurmak bir tarafa mevcut olanı yıkmakla meşguller. Hatay'da daha fazla taş ocağı çıkarma, denizin üstünü dolgu yapma, sanayileri haksız bir şekilde paylaştırma ve bizim ormanlarımızı talan etme peşindeler. Bu nedenle bu iktidarı bir an önce değiştirmek lazım. Çünkü uçurumdan önceki son çıkıştayız. Bu seçimi kazanmak zorundayız. Millet İttifakı adına veya siyasetçiler adına değil buradaki çocuklarımız, torunlarımız adına bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Yoksa çocuklarımız öz yurdunda garip olacak. Biz sadece Hatay'da değil Türkiye'de de oturacak, çalışacak yer bulamayacağız. Çocuklarımızı göndereceğimiz okul bulamayacağız. Bu parkları açmaya devam edeceğiz. Bu güzellikleri sergilemeye devam edeceğiz. Bugün bizi onurlandıran Sayın Genel Başkan Yardımcımız olmak üzere gelen herkese, bu parkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Maşuklu ve Küçükdalyan muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu parkın yapımına en çok onlar katkı sağladı. Hepsinden Allah razı olsun. Hepimize bu güzel yeşil alanımız hayırlı olsun."

TORUN: "BİZİM BAŞKANLARIMIZ DOLARIN YEŞİLİNİ SEVMİYOR DOĞANIN YEŞİLİNİ SEVİYOR"

Seyit Torun da konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileterek başladı. Torun şöyle konuştu:

"Bizim belediye başkanlarımız doların yeşilini sevmiyor, doğanın yeşilini seviyor. Onlar buraları ranta değil halka açıyorlar ve gerçekten halkın refahı için çalışıyorlar. Öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmıyorlar gerçekten vatandaşın en birincil ihtiyaçlarını en önemli taleplerini yerine getirmek için çalışıyorlar. Bunu her türlü baskıya, her türlü engellemelere, her türlü ötekileştirmelere rağmen yapıyorlar. Ama asla şikayet etmiyorlar. Onlar gecesini gündüzüne katarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri, her türlü kamu kaynaklarından faydalanmalarına rağmen kamunun her türlü imkanlarından faydalanmalarına rağmen, bizim belediye başkanlarımız onlardan çok daha başarılı, vatandaşların sorunlarını onlardan daha iyi çözüyor. İyi ki varsınız başkanım çok teşekkür ediyoruz sağ olun, var olun."

"HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLKLERDE ÖRNEK OLUYOR, BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

"Hatay özel bir yer. Medeniyetlerin beşiği ve bu kadar farklı kültüre sahip insanlar, burada barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Hatay artık bir dünya kenti oldu. Bir EXPO kenti oldu ve Türkiye'de uluslararası yolcu taşımacılığı yapan tek belediye. Biz belediyelerimizin ilklerini yayınlıyoruz, Hatay Büyükşehir de birçok konuda belediyelerimize örnek oldu, ilkleri yaptı ve başarılarıyla da bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki burası turizmden hak ettiği payı alacak. İnanıyorum ki burası belediyemizin önderliğinde birçok hizmete kavuşacak. Onlar sizi ne kadar ötekileştirirse ötekileştirsin hiç merak etmeyin yanınızda Büyükşehirimiz var ve o her türlü hizmeti yapmaya hazır."

"HATAY VERGİ ÖDEMEDE 7. SIRADA AMA DEVLETTEN KAYNAK ALMA SIRASINDA 78. SIRADA"

Hatay'la ilgili bir başka önemli konuya işaret eden Torun, "Bugün değerli milletvekillerim dedi ki Hatay vergi ödemede 7. Sırada ama devletten kaynak alma sırasında 78. sırada. Hatay'ımız bunu hak etmiyor ama birlikte bu çıkışı bulacağız hep birlikte başaracağız. Hep böyle güzel hizmetlerde buluşalım bu güzellikleri yaşayalım bunu hakkediyoruz. Tek bir şeye ihtiyacımız var halkını düşünen halkı için çalışan iktidara ihtiyacımız var. İnşallah onu da Millet İttifakı'nda sağlayacağız. Yaklaşan ilk seçimde iktidar olacağız. Bu güzel hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele keserek parkın açılışını yapan protokol, vatandaşlarla parkı gezerek fotoğraf çekildiler. 35 bin metrekarelik koru, süs havuzları, bitki heykelleri, aydınlatma figürleri, ahşap kafeterya ve kent mobilyalarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

TORUN, EXPO'YA HAYRAN KALDI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açılış öncesi Savaş'ı EXPO alanındaki makamında ziyaret etti.

Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetler hakkında Torun'a bilgiler veren Başkan Savaş, EXPO 2021 alanlarında yapılan organizasyonlar hakkında da bilgiler verdi ve Antakya alanını gezdirdi.

Torun, EXPO 2021 alanını oldukça beğendiğini söyleyerek Hatay'a kazandırılan bu büyük proje için Başkan Savaş'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Lütfü Savaş, Torun'a Hatay'a özgü çeşitli hediyeler ve A. Hatayspor forması hediye etti.