Seyit Torun, CHP'li Belediyelerin Ramazan Yardımlarını Açıkladı: "1 Milyon 416 Bin 210 Haneye, 375 Milyon 970 Bin TL Tutarında Destek Sağlandı" - Son Dakika
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Seyit Torun, CHP'li Belediyelerin Ramazan Yardımlarını Açıkladı: "1 Milyon 416 Bin 210 Haneye, 375 Milyon 970 Bin TL Tutarında Destek Sağlandı"

28.04.2022 11:28
Seyit Torun, CHP'li Belediyelerin Ramazan Yardımlarını Açıkladı: "1 Milyon 416 Bin 210 Haneye, 375 Milyon 970 Bin TL Tutarında Destek Sağlandı"

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin Ramazan ayında yaptığı sosyal yardımları açıkladı. Torun, “1 milyon 416 bin 210 haneye, 375 milyon 970 bin TL tutarında erzak yardımı, nakdi yardım ve alışveriş kartı desteği sağlandı. Bunların dışında 184 milyon 900 bin TL tutarında, 8 milyon 600 bin kişilik iftar ve sahur yemeği hazırlanarak vatandaşlara sunuldu… Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara, tüm imkânsızlıklara rağmen bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, açta açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için mücadele ediyor” dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin Ramazan ayında yaptığı sosyal yardımları açıkladı. Torun, "1 milyon 416 bin 210 haneye, 375 milyon 970 bin TL tutarında erzak yardımı, nakdi yardım ve alışveriş kartı desteği sağlandı. Bunların dışında 184 milyon 900 bin TL tutarında, 8 milyon 600 bin kişilik iftar ve sahur yemeği hazırlanarak vatandaşlara sunuldu… Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara, tüm imkansızlıklara rağmen bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, açta açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için mücadele ediyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin Ramazan ayında yaptığı sosyal yardımlara ilişkin bilgiler paylaştı. Torun, 248 belediyenin tamamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ulaştırıldığını belirtti.

Torun, "24 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Ramazan ayının ilk 23 gününde yapılan yardımlara bakacak olursak; belediyelerimiz, 858 bin 476 haneye, 142 milyon 870 bin TL tutarında gıda yardımında bulundu. 557 bin 734 haneye de 233 milyon 100 bin TL tutarında nakdi yardım yapıldı. Böylece, 1 milyon 416 bin 210 haneye, 375 milyon 970 bin TL tutarında erzak yardımı, nakdi yardım ve alışveriş kartı desteği sağlandı" dedi.

"Yardımlar sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Bunların dışında 184 milyon 900 bin TL tutarında, 8 milyon 600 bin kişilik iftar ve sahur yemeği hazırlanarak vatandaşlara sunuldu" diyen Torun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu yardımlara Ramazan ayının son haftasındaki destekler de eklenince rakamlar daha da yükselecek ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmış olacağız. Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara, tüm imkansızlıklara rağmen bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, açta açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için mücadele ediyor ve etmeye de devam edecek."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Lirası, Seyit Torun, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Seyit Torun, CHP'li Belediyelerin Ramazan Yardımlarını Açıkladı: '1 Milyon 416 Bin 210 Haneye, 375 Milyon 970 Bin TL Tutarında Destek Sağlandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyit Torun, CHP'li Belediyelerin Ramazan Yardımlarını Açıkladı: "1 Milyon 416 Bin 210 Haneye, 375 Milyon 970 Bin TL Tutarında Destek Sağlandı" - Son Dakika
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