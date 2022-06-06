Seyit Torun: "Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur" - Son Dakika
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Seyit Torun: "Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur"

06.06.2022 17:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kim AK Parti’ye saldırıyorsa Türkiye’ye saldırıyordur” açıklamasını eleştirdi. Torun, “Erdoğan, siz devlet değilsiniz, devlet 84 milyonundur. Kendinizi devlet yerine koymayın yarın zaten o koltuktan kalkmak zorunda kalacaksınız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kim AK Parti'ye saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyordur" açıklamasını eleştirdi. Torun, "Erdoğan, siz devlet değilsiniz, devlet 84 milyonundur. Kendinizi devlet yerine koymayın yarın zaten o koltuktan kalkmak zorunda kalacaksınız" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanlığı'nda bugün basın toplantısı düzenledi. Torun şunları söyledi:

"Erdoğan bir açıklama yaptı. 'Kim bana saldırıyorsa kim AK Parti'ye saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyordur' dedi. Kendini devlet gören bu anlayış nasıl bir anlayıştır? Bir parti devleti mi olduk da haberimiz yok? Siyasi partiler iktidara gelirler, yönetirler, seçilemezlerse giderler. Erdoğan'a seslenmek istiyorum: Siz devlet değilsiniz. 84 milyonundur devlet, sizin değil. Kendinizi devlet yerine koymayın yarın zaten o koltuktan kalkmak zorunda kalacaksınız. Bu millet sizi getirdiği gibi götürmesini de bilecektir.

"3600 EK GÖSTERGE SEÇİM YATIRIMI"

Her seçim döneminde söz verildi. Biz bununla ilgili teklifler önergeler verdik. Ama Erdoğan görüyor ki halk nezdinde bir karşılığı kalmadı, acaba ne yaparım da ben karşılığımı artırırım çabası içerisinde. Evet 3600'ü çıkarmanız çok kıymetli ama keşke daha önce bu mağduriyeti engelleyebilseydiniz. Bunu bir seçim yatırımı olarak yapmasaydınız.

"6'LI MASA ERDOĞAN'IN KİMYASINI BOZDU"

6'lı masa Erdoğan'ın kimyasını bozmuş. Yatıyor kalkıyor 6'lı masayı karalamak için her türlü iftirayı atıyor. 6'lı masa için en son 'kukla' dedi. Erdoğan'a şunu söylemek isterim: Asıl kukla Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünenlerdir. Asıl kukla, Trump'ın, Merkel'in talimatıyla cezaevinden adam çıkaranlardır. Asıl kukla Türkiye'nin onurunu Suudi konsolosluğunun bahçesine gömenlerdir. Bu millet kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu ifade de kendisinin haddini aşan bir ifadedir.

"BAKAN NEBATİ HARİKALAR DİYARINDA"

Komedi filmlerine konu olacak bir Maliye Bakanımız var. TÜİK enflasyonu yüzde 73 olarak açıkladı gerçek enflasyon yüzde 160'ı geçmiş durumda. Vatandaş perişan, çaresiz ama Bakan Nebati harikalar diyarında. Bize sürekli gülücükler veriyor, göz kırpmayı bıraktı artık. Son açıklamasında da; 'Biz enflasyonu düşürmeyi değil, büyümeyi tercih ettik' diyor. Sayın Bakan yani şunu mu itiraf ediyorsunuz: Enflasyon yükseliyor, bunun sebebi biziz, bu da çok umurumuzda değil. Halk ezilmiş, evine ekmek götüremez hale gelmiş, yoksullaşmış bizim umurumuzda değil, biz büyüyoruz. Büyüyoruz da yalan. Ama gerçek; bu halkı enflasyona ezdirdiniz.

"PİŞKİNLİĞİN HESABINI SANDIKTA VERECEKSİNİZ"

Yetmiyor, yüzü bile kızarmadan, 'Enflasyon hız kesti' diyor. Milletin haliyle alay ediyor. Bu da yetmiyor, 'Fiyatları yükselten 65 bin kişiyi tespit ettik. Onların canına okuyacağız' diyor. Geçmiş olsun Sayın Bakan. Millet perişan millet ezildi artık. Milletin artık sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu ortaya koyduğunuz pişkinliğin hesabını da sandıkta vereceksiniz.

"UÇAKLAR DEĞİL, MİLLETİN PARASI UÇTU"

Bu iktidarın milletin parasını nasıl iç ettiğine bir örnek vermek isterim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2021 raporu yayınlandı. Bu rapora göre, 2021 yılında devlet, yolcu garantili havalimanlarına 161 milyon euro, yani yaklaşık 2 milyar 800 milyon lira para ödedi. Hani Erdoğan, 'devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor' diyordu ya. Görülüyor ki havalimanlarında uçaklar değil, milletin parası uçtu, heba oldu.

"ERDOĞAN'IN TAHRİKLERİYLE HAREKET ETMEYİZ"

( Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soru üzerine) Erdoğan ne zaman açıkladı adaylığını? Biz Erdoğan'ın ağzından 'ben Cumhurbaşkanı adayıyım' diye duymadık. Evet sarayın destekçisi söyledi bunu, bazı kurmayları da söyledi ama Erdoğan'dan hiç duymadık. Elbette ki 6'lı masa adayını çıkaracaktır ve Türk milletinin güvenini kazanarak mutlaka göreve gelecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz öyle Erdoğan'ın tahrikleriyle, başkalarının ifadesiyle hareket etmeyiz. Yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'yi kucaklayacak, hiç kimseyi ötekileştirmeyecek, bu ülkede barışı, huzuru, refahı sağlayacak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak adayımızı da açıklayacağız."

Seyit Torun: Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur
Seyit Torun: Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur
Seyit Torun: Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur
Seyit Torun: Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun: 'Erdoğan Siz Devlet Değilsiniz, Devlet 84 Milyonundur' - Son Dakika

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