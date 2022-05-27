Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim iktidarımızda, seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler, yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılamayacaktır. İnşallah ilk seçimlerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesine adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz" dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Van'da düzenlediği ve yarın başlayacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Torun, şunları söyledi:

"CHP olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarımızla birlikte Van'dayız. Tarihin en eski çağlarından bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrimizde halkımızla bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanları Çalıştayı'mız kapsamında, üç gün boyunca bu şehrin misafiri olacağız. Belediye başkanlarımızla birlikte bugün, Van'ın tüm ilçelerinde sahaya çıkıyoruz. İpekyolu'nda, Edremit'te, Tuşba'da, Saray'da, Muradiye'de, Gürpınar'da, Bahçesaray'da, Başkale'de, Çatak'ta, Çaldıran'da, Erciş'te, Gevaş'ta ve Özalp ilçemizde vatandaşlarımızla buluşacağız. Van halkının ayağına gideceğiz, elini sıkacağız, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatacağız.

"ÜLKEMİZİN NERESİNDE BİR SIKINTI, NERESİNDE BİR SORUN VARSA BİZ ORADAYIZ"

CHP olarak, uzun süredir yeni bir siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Ülkemizin neresinde bir sıkıntı, neresinde bir sorun varsa biz oradayız. Genel Başkanımız başta olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, Parti Meclisi üyelerimiz, il, ilçe başkanlarımız, gençlik-kadın kollarımız ve belediye başkanlarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim: Van, parti olarak düşük oy aldığımız illerimizden biri. Burada milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmuyor. Ama biz, sorumluluğu vatandaşta değil kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki kendimizi daha iyi anlatarak Van'dan hem milletvekili çıkaracak hem de yerel seçimlerde başarıya ulaşacağız.

"İNANIYORUZ Kİ YERELDEKİ BAŞARILI HİZMETLERİMİZ, İKTİDARIN KAPISININ AÇILMASINDA DA ANAHTAR OLACAKTIR"

Çalıştayımız yarın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından düzenleyeceğimiz toplantıların ana gündemini ise yaklaşan seçimler oluşturacak. İlk olarak Genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından ise belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri alacağız. Ayrıca alanında uzman isimlerin değerlendirmelerini de dinleme fırsatı bulacağız. Yerel seçimlerin üzerinden üç yıl geçti. Toplantımızda, belediyelerimizin üç yıllık hizmetlerini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız. İnanıyoruz ki yereldeki başarılı hizmetlerimiz, iktidarın kapısının açılmasında da anahtar olacaktır. Bu toplantıdaki amacımız da belediyelerimize katkıda bulunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymaktır.

"BU TOPLANTIMIZI VAN'DA YAPACAĞIMIZI AÇIKLADIKTAN BU YANA, VAN HALKININ BÜYÜK TEVECCÜHÜ İLE KARŞILAŞTIK"

Bu toplantımızı Van'da yapacağımızı açıkladıktan bu yana, Van halkının büyük teveccühü ile karşılaştık. Ancak ne yazık ki iktidar cenahında da büyük bir rahatsızlık oluştuğunu görüyoruz. Önce, çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki bilboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ayrıca bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından dün gece, toplantı otelimizin önünde siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık. İktidar partisi mensupları, otelimizin önüne parti bayrakları asarak bizleri tahrik etmeye çalıştı. Ancak partililerimizin sağduyusuyla bu provokasyonu boşa çıkardık. Sadece bir şey söylemek isterim: Tek başına bu durum bile, iktidarın artık ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu görmek açısından yeterlidir. Bu tahriklerin, bu baskıların hiçbiri, bizi asla yolumuzdan çeviremeyecektir.

"VATANDAŞIN DEĞİL, SADECE KENDİ ÇEVRESİNİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNEN BU İKTİDARDAN BU ÜLKEYE FAYDA GELMEYECEĞİ AÇIKTIR"

Ülke olarak, siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz. Derin yoksulluk ve adaletsizlik, ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan bu ülkeye fayda gelmeyeceği açıktır. ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar, milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZ, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI TERK EDEN İKTİDARA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN DERSİNİ VERMİŞTİR"

2019'dan bu yana torba yasalarla, kararnamelerle, belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alıyorlar. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları, sırf muhalefet belediyesi diye kesiyorlar. Yetmiyor, tetikçi müfettişleri her gün belediyelerimize gönderiyorlar. Talimat vererek, 'gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' diyorlar. Masa başı operasyonlarla kumpas kuruyorlar. Son dönemden sadece birkaç örnek verecek olursak; seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kaydının, yazıya dökülürken değiştirildiği ortaya çıktı. Bu hukuksuzluk, mahkemede ispat edildi. 'FETÖ'cüleri temizliyoruz' diyorlar ama FETÖ taktikleriyle siyasi cellatlık yapmaya devam ediyorlar. Kadıköy'de, belediye yönetimiyle ilgisi olmayan bazı görevliler hakkındaki CİMER şikayetleri üzerinden soruşturma açıyorlar. Sonra çıkıp, sanki belediyede operasyon var gibi propaganda yapıyorlar. Maltepe'de, 2018'de takipsizlik verilen bir dosyayı yeniden açarak karalama kampanyası yürütüyorlar. Bodrum Belediyemizden evrak istemek için 50 polisle baskın yaptırıyorlar. Şunun altını çizmek isterim; 2019 yerel seçimlerinden bu yana bizim belediyelerimiz, iktidarın vermediği hizmetleri halkımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimiz, sosyal devlet anlayışını terk eden iktidara sosyal belediyeciliğin dersini vermiştir. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde halkımız, iktidarın değil belediyelerimizin desteğini yanında bulmuştur. Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan güveni her geçen gün daha da artmaktadır. İşte Saray ahalisinin korkusunun asıl nedeni budur. Buradan iktidar sahiplerine söylüyorum: Biz, sizi korkutmaya devam edeceğiz. Ayrıca iktidarın, belediyelerimize yönelik baskıları önümüzdeki süreçte daha da artırmak için hazırlık yaptığını da gayet biliyoruz. İşte tüm bu zulümlere karşı, iktidara Van'dan sesleniyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda birim kurup belediyelerimize yönelik sinsi planlar hazırlayanlara sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın, asla başaramayacaksınız. Siz ne kadar baskı kurarsanız kurun, karşınızda daha da büyüyen bir mücadeleyi göreceksiniz. Biz, tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını hukukunu sizin zulmünüze asla teslim etmeyeceğiz.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA, SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI YOK SAYAN KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERİLECEKTİR"

Son olarak önemli bir konuya değinmek isterim. Yerel yönetimler demokrasinin ana unsurlarıdır. Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık üç yıldır iktidarın atadığı kayyumlar tarafından yönetiliyor. Hatta 12 Mayıs'taki kararname ile mevcut kayyuma da kayyum atanmış durumda. Açıkça söylemek isterim ki biz, milli iradenin atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların seçimi kazandıktan hemen sonra haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınmaları, millet iradesine darbe vurmaktır. Bu konuda tavrımız çok nettir. Partimizin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'nda belirtildiği gibi; bizim iktidarımızda, seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler, yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılamayacaktır. Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa yeni başkan, belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesine adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz."

"BİR ARADA YAŞAMANIN, BİRLİKTE ÜRETMENİN VE ADALETLİ PAYLAŞMANIN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Torun, basın toplantısına katılan bir gazetecinin, "Kürt seçmenin CHP'den duymak istediği vaatler var. Kürt sorununun çözümüyle ilgili sözünüz olacak mı" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bu ülkede her zaman söylediğimiz gibi, belki size klasik bir deyim olarak gelecek ama hep birlikte yaşıyoruz. Biz, barışmak zorundayız. Biz, helalleşmek zorundayız. Biz, bir arada olmak zorundayız. Elbette geçmişte yaşanmış belli acılar olabilir. Geçmişte yaşanmış belli eksiklikler, hatalar olabilir. Ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin ve adaletli paylaşmanın çabası içerisinde olacağız. Demokrasi ve adaleti, özgürlüğü egemen kılacağız ve başaramayacağımız hiçbir şey yok."

"HERKESİN ÖZGÜRCE DİLİNİ KULLANMASINDAN, ŞARKILARINI SÖYLEMESİNDEN VE SONUÇTA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ. BU, BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ"

Torun, bir başka gazetecinin "Kürt seçmenin talebi anadilde eğitim hakkı. CHP'nin anadilde eğitimin siyasal zeminde tanınması anlamında yapacağı bir şey var mı" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu konuda geçmişten bu yana söylediğimiz bir şey var. İnsanlar elbette ki dilini özgürce söylemeli. Türkülerini, şarkılarını özgürce söylemeli ama, eğitimde tabii ki buna paralel bir şekilde bir değerlendirme olabilir ama eğitimde de eşitliği sağlayacak, fırsat eşitliğini sağlayacak belli kararlar mutlaka alınır. Ama biz, herkesin özgürce dilini kullanmasından, şarkılarını söylemesinden ve sonuçta kültürünü yaşatmasından memnuniyet duyarız. Bu, bizim zenginliğimiz, renkliliğimiz."