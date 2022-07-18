Seyit Torun: "Menderes Halkının İradesini Çaldırmadık" - Son Dakika
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Seyit Torun: "Menderes Halkının İradesini Çaldırmadık"

18.07.2022 17:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li Erkan Özkan'ın kazandığı Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimi sonrası, "Menderes halkının iradesini çaldırmadık. Kendisini İçişleri Bakanı zanneden zata sesleniyorum. Bu tür oyunlarla bizi sindiremezsin. Milletin iradesini çalamazsın. Çaldırmayız. Kendini yargı yerine koyanı yarın o yargı kantarında tartarlar. Bugün yaptığınız hukuksuzluğun hesabını yarın yargı kantarında verirsiniz" açıklamasını yaptı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li Erkan Özkan'ın kazandığı Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimi sonrası, "Menderes halkının iradesini çaldırmadık. Kendisini İçişleri Bakanı zanneden zata sesleniyorum. Bu tür oyunlarla bizi sindiremezsin. Milletin iradesini çalamazsın. Çaldırmayız. Kendini yargı yerine koyanı yarın o yargı kantarında tartarlar. Bugün yaptığınız hukuksuzluğun hesabını yarın yargı kantarında verirsiniz" açıklamasını yaptı.

Menderes Belediyesi ana hizmet binası önünde gazetecilere açıklama yapan Seyit Torun, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"HESABI SORULACAK"

Erkan Özkan'ın seçildiği başkanvekilliği oylaması sonrası CHP'li meclis üyelerine teşekkür eden Torun şöyle konuştu:

"Çok onurlu bir davranışta bulundular. Mendereslilerin oylarına sahip çıktılar. İl başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte duyarlılıkla şeffaf bir şekilde süreci yürüttüler. Bugün o salonda Menderes halkının iradesini çaldırmadık. Kendisini İçişleri Bakanı zanneden zata sesleniyorum. Bu tür oyunlarla bizi sindiremezsin. Milletin iradesini çalamazsın. Çaldırmayız. Kendini yargı yerine koyanı yarın o yargı kantarında tartarlar. Bugün yaptığınız hukuksuzluğun hesabını yarın yargı kantarında verirsiniz. 'Milli irade' dediniz ama milli irade hırsızlığı yapmaya çalıştınız. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştınız. Ama izin vermeyeceğiz. Kaybedeceksiniz. Kaybediyorsunuz. Geliyor gelmekte olan. Şunu bilin ki burada yaşanan haksızlık ve hukuksuzluktur. Yargı kararı olmadan İçişleri Bakanı'nın keyfi uygulamasıdır. Bunun da hesabı sorulacak. Biz adaletten ve hukuktan sapmayacağız."

YÜCEL: FİRE VERMEKSİZİN SEÇİLDİ

CHP'li 15 meclis üyesinin de Erkan Özkan'a oy verdiğine dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Erkan Özkan arkadaşımız üçüncü turda belediye başkanvekili seçildi. CHP'li meclis üyelerimizin fire vermeksizin oylarıyla seçildi. Menderes'e hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimiz CHP'li olmanın onuruna ve haysiyetine uygun davrandı. Tüm meclis üyelerimize, örgütümüze ve Menderesli hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

SOYER: MENDERES HALKININ OYLARINA SAHİP ÇIKTILAR

İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, "CHP'li meclis üyelerimiz Menderes halkının oylarına sahip çıktılar. Hiç fire vermeden. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ve Menderes belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

ÖZKAN: BU BİR SEVİNÇ DEĞİL

Başkanvekili seçilen Erkan Özkan ise "Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bir sevinç değil. Neticede bir mağduriyetle buraya geldik. İnşallah başkanımızın davası da bir an önce sonuçlanır" diye konuştu.

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Menderes Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi Menderes Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi Öztrak: 'Bizim önerdiğimiz projelerle oy toplamaya çalışmaktalar' Öztrak: 'Bizim önerdiğimiz projelerle oy toplamaya çalışmaktalar'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Erkan Özkan, Yargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun: 'Menderes Halkının İradesini Çaldırmadık' - Son Dakika

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