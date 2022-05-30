Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz" - Son Dakika
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Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz"

30.05.2022 14:28
Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ordu’nun doğal güzelliklerini bir avuç altın için yağmalıyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Siz doğa katilisiniz. Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, " Ordu'nun doğal güzelliklerini bir avuç altın için yağmalıyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Siz doğa katilisiniz. Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu milletvekili Seyit Torun, Ordu Perşembe Yaylası ve "dünyanın en değerli mendereslerini kapsayan alanın" maden sahası ilan edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Ordu ormanlarının yüzde 70'inin madenler için ruhsatlandığını belirten Torun, "Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? Şirketler kazansın diye Ordu'nun geleceğine ihanet ediyorsunuz. Siz doğa katilisiniz" dedi. Torun'un açıklaması şöyle:

"1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen, bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri devam eden 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, ünlü Çiseli Şelalesi ve çevredeki menderesler, kıyım tehdidi altındadır. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile bu alanı kapsayan 20 bin dönümlük bölge için özel bir şirkete maden arama ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsatlandırmaların ardından, Ordu ormanlarının yaklaşık yüzde 70'i maden sahası ilan edilmiş durumdadır.

"SİZ DOĞA KATİLİSİNİZ"

Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? Ormanlarımızın tamamını yok etmek mi istiyorsunuz? Şirketler kazansın diye Ordu'nun geleceğine, çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyorsunuz. Ordu'nun doğal güzelliklerini bir avuç altın için yağmalıyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Siz doğa katilisiniz. Ordu'dan her gün bir parça koparıyorsunuz. Fatsa'daki altın madeninin zararları görülmesine rağmen kapasitesini artırmak istediniz. Ulubey'in bağrına da maden hançeri saplamak istiyorsunuz. Altınordu'da, Ünye'de, Korgan'da, Gürgentepe'de, Kabadüz'de, Gölköy'de yani Ordu'nun her yerinde maden aratarak doğamızı mahvediyorsunuz.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU İHALELERİ İPTAL EDECEĞİZ"

Şu anda, Perşembe Yaylası ihalesinin iptali istemiyle çevre dernekleri tarafından gerekli davalar açılmıştır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, davanın takipçisiyiz.  Bu doğa düşmanlarıyla mücadeleye halkımızla birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Perşembe Yaylası, Seyit Torun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun: 'Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyit Torun: "Siz Doğa Katilisiniz. İktidara Geldiğimizde İhaleleri İptal Edeceğiz" - Son Dakika
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