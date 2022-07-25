Seyit Torun: "Van Sadece Can Çekişiyor. Van'ın Turizm Değerlerini Öne Çıkarmaya Çalışıyoruz. Bunda Bile Engellemeler ile Karşılaşıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da; "Van, şu anda sadece can çekişiyor. 2 gündür Van'dayız. Van'ın turizm değerlerini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunda bile engellemeler ile karşılaşıyoruz. Bu aklı kabul etmek mümkün değil. Bu yasakçı zihniyeti kabul etmek mümkün değil" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Van'da; "Van ihmal edilmiş bir ilimiz sorunları çözülmemiş ve bu kadar güzel bir coğrafya bu kadar verimli topraklarda bu kadar zenginlik maalesef kullanılmıyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile ziyaretlerde bulunmak için Van'a geldi. Torun, şunları söyledi:

"Van ihmal edilmiş bir ilimiz sorunları çözülmemiş ve bu kadar güzel bir coğrafya, bu kadar verimli topraklarda bu kadar zenginlik maalesef kullanılmıyor. Geçmişte hayvancılıkta merkez olan Van, ekonomik değer olarak güçlü olan Van şu anda sadece can çekişiyor.

Buraya gelmek için bile zorlandık, uçak bileti bulamadık. İnsanlar 10-15 gün önceden rezervasyon yaptırmalarına rağmen bilet bulamıyor. Bulunan biletler de astronomik rakamlarda. Van bunu hak etmiyor. Sonuçta sefer sayısını arttırsanız buradaki insanlara kolaylık sağlasanız ne olur? Van turizmi canlanır. Van insanı daha fazla kazanır ekonomisi güçlenir. Ama maalesef Van'ımıza yeterli desteği vermiyorlar.

Kayyumlar ayrı bir olay. Seçilmiş insanları görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz. Seçimle gelen seçimle gider diyoruz ve Van iktidarımızda hak ettiği değeri bulacaktır. Sorunları çözmeye talibiz. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Vanlı hemşehrilerimizle birlikte bütün sorunları çözmeye talibiz.

2 gündür Van'dayız. Van'ın turizm değerlerini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunda bile engellemeler ile karşılaşıyoruz. Bu aklı kabul etmek mümkün değil. Bu yasakçı zihniyeti kabul etmek mümkün değil. Van'ın yemekleri kültürü tarihi inanılmaz boyutlarda. Ama aldığı turist sayısında bunu hak etmediğini düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte bu kötü gidişatı durduracağız ve Van bu bölgenin parlayan yıldız kenti olacaktır."

"VATANDAŞ KADERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞ"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise şu ifadeleri kullandı:

" İran'la 300 kilometre sınırı olan bir kent. Sınır ticareti nerdeyse yok denecek kadar az. Türkiye mera alanını yüzde 10'una sahip kendi alanının yüzde 70'i mera alanı ama hayvancılıkta neredeyse bitmiş durumda. Her geçen gün hayvancılıkta insan gücüne ihtiyaç var. Ama her geçen gün insanına sağlıklı yatırımlar yapmadığı için kaybeden sürekli göç veren, sadece nüfusunu yeni doğan çocuklarla koruyan bir kent haline gelmiş.

Buradan çıkan sonuç: İnsanlar umutsuz buradan bir beklentisi kalmamış gidiyorlar. Hızlı bir şekilde Van özelinde ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer bölgelerinde vatandaşlarımızın orada kalıp yaşamlarını idame etmesi için planlamanın yeni baştan gözden geçirilmesi gerekir.

25 yıldır bir planlama yok, Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Maalesef böyle saçma sapan, saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde vatandaşlar kendi kaderleriyle baş başa bırakılmış. Biz de elimizden geldiğince Türkiye'nin her yerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Birçok sorunumuz var ama çözümlerimiz daha yüksek el ele tutuşacağız bundan sonraki süreçlerde hep beraber Van'ı da diğer bölgeleri de hak ettiği yerlere taşıyacağız."