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Seyit Torun: "Yerel yönetimlerimizin sorunlarının çözülmesi gerekir"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:31 Kaynak: AA
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