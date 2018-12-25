Seyitgazi Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Eskişehir'in Seyitgazi Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Eskişehir
'in Seyitgazi Belediyesi
ilçede etkili olan kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kış öncesi tüm tedbirlerini alan Seyitgazi Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı karşısında çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın
; "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kış tedbirlerini alan ekiplerimizle 7/24 aralıksız çalışmalarımıza devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz Seyitgazi ve Kırka
başta olmak üzere tüm mahallelerimizde kapanan yollarımızda çalışmalarına devam ediyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:17 Kaynak: İHA
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