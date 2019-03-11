Seyitgazi Belediyesinden Öğrencilere Kuş Yuvası
28 dakika önce
Seyitgazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirerek Ümmühan Hatun Anaokulu öğrencilerine ahşap kuş yuvası dağıttı.
Seyitgazi Belediyesi
, sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirerek Ümmühan Hatun Anaokulu öğrencilerine ahşap kuş yuvası dağıttı.
Hayvan sevgisinin arttırılması yönünde hazırlanan proje kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü
Marangoz Atölyesi tarafından hazırlanan ahşap kuş yuvaları dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Ümmühan Hatun Anaokulu öğretmen ve velilerinin hazırladığı programda minik öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilen kuş yuvaları ile doğal dengenin sürdürülmesi amaçlanıyor. Seyitgazi Belediyesi tarafından hediye edilen kuş yuvalarını alan öğrenciler teşekkür ettiler. Öğretmen ve veliler ise Seyitgazi'de önümüzdeki yaz aylarının cıvıl cıvıl geçeceğini belirttiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:15 Kaynak: İHA
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