Seyitgazi Bölge Kantarında pancar alım sezonu açıldı - Son Dakika

Belediye Yönetimi ile yapılan sohbet sırasında çiftçiler; bölgede yaşanılan kuraklık nedeni ile pancar üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve rekoltenin istenilen düzeye ulaşmadığını belirterek şeker oranlarının iyi olmasının tonaj eksikliğine teselli olacağını söylediler.

Yetkililer konu ile ilgili; Seyitgazi Bölgesinin beklenilen pancar üretim rekoltesinin 48 bin ton civarında olduğu bunun 13 bin tonluk kısmının Seyitgazi Kantarına teslim, 13 bin tonluk kısmının ropa vasıtası ile sökülerek Eskişehir Şeker Fabrikasına teslim, kalan 22 bin tonluk pancarın da doğrudan çiftçi tarafından fabrikaya teslim edileceğinin ön görüldüğünü belirttiler.