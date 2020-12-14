Seyitgazi'de 20 ton şeker pancarı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çiftçiye ait yaklaşık 20 ton şeker pancarını çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beykışla Mahallesi'nde Ozan S'ye ait tarlada yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde herhangi bir çiftçilik kaydı olmayan, çiftçilikle uğraşmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası olan H.Ş'nin elinde yüklü miktarda şeker pancarı bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince, H.Ş'nin evinde yapılan aramalarda, söz konusu çalıntı şeker pancarları bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.