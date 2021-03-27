Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
27.03.2021 23:04
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilerde geceyi dualarla idrak etti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilerde geceyi dualarla idrak etti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Gemiç Camii İmamı İrfan Yılmaz ve imam Sefa Canbaz tarafından Kur'anı-Kerim ve mevlit okundu. Namazların kılınmasının ardından dualar edildi. Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya ve Gemiç Köyü Derneği tarafından organize edilen program sonrasında, hayırseverler tarafından alınan ikramlıklar cemaate dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor