Seyitgazi'de Güvenlik Toplantısı
1 saat önce
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Seyitgazi
ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
'nın genelgesi doğrultusunda halkın talep ve önerilerini almak için yapılan güvenlik toplantıları Şükranlı ve Yapıldak mahallelerinde yapıldı. Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili amir ve temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, mahalle muhtar ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda, Şükranlı ve Yapıldak mahallelerinin sorunları ve çözümüne yönelik açıklamalarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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