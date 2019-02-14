Son Dakika Haberleri: Seyitgazi'de Güvenlik Toplantısı

Seyitgazi'de Güvenlik Toplantısı

1 saat önce

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi.

Seyitgazi'de Güvenlik Toplantısı, System.String[]
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda halkın talep ve önerilerini almak için yapılan güvenlik toplantıları Şükranlı ve Yapıldak mahallelerinde yapıldı. Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili amir ve temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, mahalle muhtar ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda, Şükranlı ve Yapıldak mahallelerinin sorunları ve çözümüne yönelik açıklamalarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Seyitgazi, Yaşam
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