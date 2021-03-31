Seyitgazi'de kar var - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Mart ayının son gününde Seyitgazi'de yaşayan vatandaşlar güne karla uyandılar. Etkili olan kar yağışı her yeri beyaza örtüye bürüdü. Kırka, Numanoluk, Kesenler ve Sarıbayır mahalleri gibi birçok bölgede etkili olan kar yağışı, Afyon yolu üzerinde daha yoğun yağdı. Eskişehir - Seyitgazi karayolu ile diğer mahalle yolları tamamen karla kaplandı, sürücüler dikkatli seyretti.

İlçe ve mahalle merkezlerinin yanı sıra çevre dağ ve tepelerde de etkili olan kar yağışı, uzun bir aranın ardından ilçeyi beyaza bürüdü. - ESKİŞEHİR