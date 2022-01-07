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Seyitgazi'de köpek dehşeti - Son Dakika

Seyitgazi'de köpek dehşeti

07.01.2022 10:37
Seyitgazi'de köpek dehşeti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sürü halinde gezerek bir hafta içerisinde 7 ve 17 yaşlarında iki ayrı çocuğa saldıran sokak köpekleri, mahallelinin korkulu rüyası haline geldi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sürü halinde gezerek bir hafta içerisinde 7 ve 17 yaşlarında iki ayrı çocuğa saldıran sokak köpekleri, mahallelinin korkulu rüyası haline geldi.

Edinilen bilgiye göre Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde gerçekleşen olayların ilki 30 Aralık Perşembe günü meydana geldi. Ezgi Çelik isimli vatandaş, 7 yaşındaki kızı H.S. Çelik'i ve bir arkadaşını okula götürürken, ileride köpeklerin havladığını gördü, ancak zarar vermeyeceklerini düşünerek yoluna devam etti. Sonrasında arkalarından koşturmaya başlayan 8 köpek bir anda etraflarını sardı. Köpekler, küçük H.S.'nin çantasına saldırdı. H.S.'nin çantasını bırakmasıyla köpekler de çantanın etrafına üşüştü.

"Çok korktuk, tam 8 köpek bir anda etrafımızı sardı"

Başlarından geçen talihsiz olayı anlatan Ezgi Çelik, "Her zamanki caddeyi kullanarak okula gidiyorduk. Köpek korkusu yüzünden ara sokakları kullanamıyoruz bu yüzden ıssız bir yer olmayan ana caddeden gidiyoruz. Gün içinde bu caddeden çok fazla çocuk geçiyor. Köpekler grup halinde geziyorlar. Yine giderken 3-4 tane köpek uzaktan havlıyordu. 'Bir şey yapmazlar' dedim, ama bir anda arkamızdan koştular. O anda çocuğumu korumak istedim. Ne yapacağımı şaşırdım. O an nasıl saydım ben de bilmiyorum, ama tam 8 tane köpek etrafımızı sardı ve çocuğumun çantasına saldırdı. Kızım sırt çantasını çıkardı ve çanta yere düşer düşmez hepsi başına üşüştü. Çanta yerine şu an benim çocuğumu parçalanmış olabilirdi. Korku içinde eve geldik. Kızım akşam 'Anne, sen imdat diye bağırdın. Sana bir şey oldu diye korktum' dedi. Şimdi bile hala etkisinde. Yanımızda arkadaşımın çocuğu da vardı, o da annesine 'Ezgi teyzem çok korktu' diye anlatmış. Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

"Kızım korkusundan markete bile gidemiyor"

Çocuğunun önceden hayvanları çok sevdiğini, ancak artık sokağa bile çıkmak istemediğini kaydeden anne Çelik, yetkililere şöyle seslendi:

"Bu köpekler için hiçbir şey yapılmıyor. 'Hayvan hakları' diyorlar. İnsanların, çocuklarımızın haklarını kim koruyacak? Biz de hayvan seviyoruz, korumaya çalışıyoruz, ama saldıran köpeklerle alakalı bir şey yapılmalı, burada bir barınak açılmalı ve toplatılmalılar. Ben 7 yaşındaki çocuğuma saldıran hayvanlarla aynı ortamda yaşamak istemiyorum. Öldürülmelerini kesinlikle istemiyoruz, en azından bir ortam ve barınak oluşturulsun istiyoruz. Kış günü hayvanlar aç ve o yüzden insanlara saldırıyorlar. Kırka insanları o hayvanlara bakmak ister, bağış da yapar. Ama bu şekilde hayvan hakları korunmaz. Bizim köyde kedimiz ve köpeğimiz var, kızım hayvanları çok sever. Bu saatten sonra köpekleri sevebileceğini sanmıyorum. Şu anda çocuğu kapının önüne çıkaramıyorum. Market çok yakın, şu an korkusundan çıkıp markete gidemiyor. Yine köpek görüyorduk ama artık zararsızlıktan çıktılar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Pantolonundaki parçalanma olayın vahametini ortaya koydu

Diğer bir olay ise 5 Ocak tarihinde öğleden sonra yaşandı. Okula giden 17 yaşındaki Ş.T. yerde yatan sokak köpekleri fark etse de zararsız olduklarını düşünerek yoluna devam etti. Köpekler, bir anda yakınlarından geçmekte olan Ş.T.'ye saldırarak genç kızı kalçasından yakaladı. Koşmasına rağmen genç kızı yine de bırakmayan saldırgan sokak köpekleri, birkaç metre ötede bulunan Ş.T.'nin kardeşinin taş atmasıyla birlikte kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından sağlık ocağına götürülen Ş.T.'nin pantolonundaki parçalanma, olayın vahametini ortaya koydu. Kuduz ve tetanos aşısının vurulduğu, genç kızın 3 gün boyunca istirahat edeceği öğrenildi.

"Bir anda saldırdı, engel olamadım"

İsminin açıklanmasını ve fotoğrafının yayınlanmasını istemeyen Ş.T. olay anında başına gelenleri anlattı. Yaşadığı talihsiz anlardan üzüntüyle bahseden genç kız, "Okula giderken yolda köpekler yatıyordu. Ben onları yaklaştığımda fark ettim. Sonra 'Geçeyim, bir şey yapmazlar' dedim. Tam geçtiğim sırada yakın mesafedeyken kalçamdan tuttu ve bir anda saldırdı. Engel olamadım. Koştum ama bırakmadı. Beni yere yatıramadı, yatırsaydı daha fazla hasar verirdi. Direkt yüzüme saldırabilirdi. Yaklaşık 15 metre ötedeki kardeşim beni kurtarmak için geldi ve köpeğe taş attı. Eğer taş atmasa ona da saldıracaktı. Sonra annemi bekledik. Annem beni sağlık ocağına götürdü. Orada kuduz ve tetanoz aşısı oldum, 3 doz daha olmam gerekiyor. Kalçamdan ısırdığı için oturmakta güçlük çekiyorum" dedi.

"Daha küçük bir çocuk olsaydı kendini savunamazdı"

Köpeklerin önceden orada olmadığını, son zamanlarda daha da çoğaldıklarını ve sürü halinde gezdiklerini belirten mağdur Ş.T. "Bu sokak köpeklerinin nereden çıktıkları belli olmuyor. Adım attığımız her yere geliyorlar. Caddede oturuyorum, orada bile çok var. Kaldı ki bu olay okul yolunda gerçekleşti, daha küçük bir çocuk olsaydı kendini savunamazdı. Hayvanlar da can, ama insanlara zarar vermeye başladılar. Ben canımdan da olabilirdim. Köpekleri de hayvanları çok seviyorum, zaten o yüzden yanlarından geçerken herhangi bir tereddüt hissetmemiştim. Ama artık korkuyorum, sağlık ocağına giderken bile birkaç tane gördük ve çok korktum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de köpek dehşeti
Seyitgazi'de köpek dehşeti
Seyitgazi'de köpek dehşeti
Seyitgazi'de köpek dehşeti

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Eskişehir, Aralık, Çocuk, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyitgazi'de köpek dehşeti - Son Dakika


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