Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil - Son Dakika
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Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil

6 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyitgazi, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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