Seyitgazi'de orman yangını çıktı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:22 Kaynak: AA
İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendiği öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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