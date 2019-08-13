Son Dakika Haberleri: Seyitgazi'de orman yangını çıktı (3)
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Seyitgazi'de orman yangını çıktı (3)

36 dakika önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendiği öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:17 Kaynak: AA
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