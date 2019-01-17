Son Dakika Haberleri: Seyitgazi'de Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Seyitgazi'de Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

49 dakika önce

Seyitgazi Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Seyitgazi'de Toplu İş Sözleşmesi Sevinci, System.String[]
Seyitgazi Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ve Eskişehir Hizmet-İş Şube Başkanı Ayşegül Duru'nun katıldığı toplu iş sözleşmesi imza töreni bir otelde gerçekleştirildi. İmza törenine Belediye Başkan Yardımcıları, idari yetkililer ile Seyitgazi Belediyesi personeli katıldı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, "Ben burada Belediye Başkanımız Hasan Kalın'a teşekkür ediyorum. Belediyelerde toplu sözleşme yapmak gerçekten zordur ancak Seyitgazi Belediyemizde hiçbir sorun yaşamadan imza atıyoruz. İşyerlerinde barış ve huzur ortamında çalışıyor olsak da maaşların zamanında yatması da bizler için önemli. Seyitgazi Belediyemizde de bu sorun yaşanmadığını biliyorum. Ben böyle bir belediye başkanına destek olurum, Eskişehirli olsam, Seyitgazili olsam desteğimi esirgemem diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Kalın ise imza töreni öncesinde yaptığı konuşmasında, 5 yıllık görev süresince sağlanan başarıda belediye personelinin büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Başkan Kalın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"5 yıl boyunca bütün çalışanlarımızla güzel hizmetler verdik. Ama en önemlisi kardeş olduk, bir ve beraber olduk. Çalışanlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ben her ayın 14'ü olduğunda arkadaşlarımızın hesaplarına paraları yatıp yatmadığını sorduğumda, 'evet, arkadaşlarımızın maaşları yattı' cevabını almazsam ertesi gün bizim için zindan olurdu. Allah'ıma şükürler olsun ki biz 5 yıldır hiçbir sorun yaşamadık, arkadaşlarımızın yanında olduk. Allah nasip ederse, 5 yıl için daha yola çıktık. Sendikamızda hem milletin, hem de devletinin kaldıramayacağı bir yükle gelmedi. Biz de, onlar ne dedi ise başımız üstüne dedik. Çünkü biz çalışanlarımızla varız. Önce, çalışanımızın alın teri soğumadan hakkını vermemiz gerektiğiniz düşündük."

Seyitgazi Belediyesi'nin eski Seyitgazi Belediyesi olmadığını, 5 yıllık dönemde çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Başkan Kalın, "Araç filomuzu büyüttük, atölyelerimizi kurduk, kilit taş fabrikamızı kurduk. Bundan sonra çok daha fazla işçi dostu, çalışan dostu bir Seyitgazi Belediyesi'ni göreceğiz inşallah" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından, Başkan Hasan Kalın ve Hak-İş temsilcileri imza törenine geçti.

Seyitgazi belediye personelleri de 7/ 24 her zaman yanlarında olan haklarını gözeten Başkan Kalın'a teşekkür ederek çiçek verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Seyitgazi Belediyesi, Seyitgazi, Yaşam
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