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Seyitgazi'de üzücü iş kazası, 1 ölü

1 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen üzücü iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Seyitgazi'de üzücü iş kazası, 1 ölü, System.String[]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen üzücü iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay Doğançayır yolu üzerindeki belediye şantiye alanında meydana geldi. M.A.A'nın kullandığı iş makinesinin şantiyedeki malzemeleri düzenleme çalışması sırasında yaşanan iş kazası sonucu çarptığı, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli müteahhit firma personeli olduğu belirtilen F.G. hayatını kaybetti.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılığı tarafından başlatılan inceleme sürürken, yaşanan talihsiz kaza çalışanlar arasında büyük üzüntüye sebep oldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
İşçi, Eskişehir, Seyitgazi, 3. Sayfa
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