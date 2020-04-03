Son Dakika › Güncel › Seyitgazi'de yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği! - Son Dakika
Seyitgazi'de yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği!
6 saat önce
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nın yardımları aralıksız devam ediyor.
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nın yardımları aralıksız devam ediyor.
İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ve Türk Kızılay'ı Derneği Seyitgazi Şubesi, dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüse karşı birlikte yardımda bulundular. 65 yaş üzerinde olup evinde oturmak zorunda kalan vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra Türk Kızılay'ı Derneği Seyitgazi Şubesi tarafından vatandaşların kestiği kurbanların etleriyle hazırlanan konservelerde verildi. Bir çok aileye ulaşması sağlanan yardımların artarak devam edileceği bilgisi verildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı