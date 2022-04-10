Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı

10.04.2022 16:53
Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Nisan günü saat 08.40 sıralarında Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır mevkiinde gerçekleşti. M.B. idaresindeki 59 AEZ plakaları tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü M.B. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Doğançayır, Eskişehir, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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