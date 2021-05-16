Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

16.05.2021 11:10
Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü, System.String[]

Seyitgazi'de ormanlık alanda çıkan yangın Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Seyitgazi'de ormanlık alanda çıkan yangın Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Olay, 15 Mart tarihinde Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde bulunan Seyircek mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.50 sıralarında orman yangını ihbarı alan Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine gitti. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangına; 1 arazöz, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 dönüme yakın orman arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Savcılık tarafından yangının araştırılması için Büyükyayla Orman İşletme Şefliği'ne talimat verildi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Yangın, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyitgazi'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika


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