Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan mesleki, sosyal-kültürel, el sanatları ve okuma yazma kursları yoğun ilgi görüyor.



"Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" sloganıyla yola çıkan Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında ilçe halkına hizmet veriyor, talepler doğrultusunda çeşitli kurslar açıyor. Seyitgazi ilçe merkezi ve Kırka başta olmak üzere birçok mahallede çeşitli branşlarda açılan ve her yaştan insanın ilgi gösterdiği kurslarda, kursiyerler birbirinden güzel eserler ortaya çıkartıyor. Bu doğrultuda, Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde; Okuma-Yazma, Giyim, Müzik, Resim, El Sanatları, Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşleyiciliği, Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği, Hijyen Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, 3-6 yaş Oyun Odası, Plates-Wushu kursları ve İşaret Dili kursları vatandaşlardan beğeni topluyor.



Öte yandan, Kırka mahallesinde de ağaç işleri, Ev Tekstili Kursu, Dekoratif el sanatları kursu açan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kırsal mahallelerde de hayat boyu öğrenmeyi sağlamak için adımlar atıyor. Program kapsamında Çukurca mahallesinde; Okuma Yazma, Hat Sanatı, Dekoratif El Sanatları, Giyim Kursu, El Sanatları Gümüşbel mahallesinde Plates, Karaören mahallesinde Kuran'ı Doğru Anlama-Dini Öğrenme kursu, Sarayören mahallesinde Geleneksel El Sanatları ve Doğançayır Mahallesinde Kırkyama kursları açıldı. Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi, 23 Yaş Üstü Özel Eğitim projesi kapsamında engelli vatandaşlar için de sosyalleştirme, topluma kazandırma ve aileleri rahatlatma adına Özel Eğitim Kursları açtı. İlçedeki Serhat Duruhan Rehabilitasyon Merkezi ile de işbirliği yapan Halk Merkezi, diğer kurumlarla koordineli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi yöneticilerinin, öğretmenleri ve usta öğreticilerinin özverili bir şekilde çalışmalarıyla çeşitli branşlarda açılan kurslar, vatandaşlarda ilgi görüyor. - ESKİŞEHİR