Seyitgazi'nin Tarihi Battalgazi Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Eskişehir'in en köklü ilçelerinden birisi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapan Seyitgazi'de tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Eskişehir'in en köklü ilçelerinden birisi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapan Seyitgazi'de tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor.



Seyitgazi Belediyesi bir kültürel değeri daha kent kültürüne kazandırıyor. Seyitgazi Belediyesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokolle 11 tarihi ev daha restore ediliyor.



Seyitgazi'de tarihe ışık tutan yapıları ayağa kaldırarak sosyal hayata yeniden kazandırmak için çalışmalara devam edildiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Köklü bir geçmişe sahip olan her yanı tarih kokan ilçemizde gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile ilçemizde tarihi dokuya sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda son olarak Seyitgazi Tarihi Battal Gazi evlerini turizme kazandırmak ve kültürel mirasa katkı sağlamak adına restorasyon ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşıyarak ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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