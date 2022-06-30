Seyitgazi "Ölüm Yolunda" Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: "Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor" - Son Dakika
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Seyitgazi "Ölüm Yolunda" Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: "Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor"

30.06.2022 20:42

Eskişehir’de Seyitgazi-Kırka-Afyon Karayolu'nun ‘bölünmüş yol' olarak tamamlanması için kampanyalar düzenlenen ve "ölüm yolu" olarak anılan yerde bugün 5 kişinin yaralandığı bir trafik kazası daha yaşandı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, “Bugün öğleden sonra biri karavan olan 2 özel aracın karıştığı kaza yine can yaktı. Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunda Taşlık Mahallesi mevkisinde yağışın etkisiyle kafa kafaya çarpıştı. Her yıl onlarca kazanın yaşandığı ve hala yatırım programına dahil edilmemiş bu yol için daha kaç can vermemiz gerekiyor” dedi.

Eskişehir'de Seyitgazi-Kırka- Afyon Karayolu'nun 'bölünmüş yol' olarak tamamlanması için kampanyalar düzenlenen ve "ölüm yolu" olarak anılan yerde bugün 5 kişinin yaralandığı bir trafik kazası daha yaşandı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Bugün öğleden sonra biri karavan olan 2 özel aracın karıştığı kaza yine can yaktı. Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunda Taşlık Mahallesi mevkisinde yağışın etkisiyle kafa kafaya çarpıştı. Her yıl onlarca kazanın yaşandığı ve hala yatırım programına dahil edilmemiş bu yol için daha kaç can vermemiz gerekiyor" dedi.

Eskişehir'in ilçesi Seyitgazi'de bugün yaşanan trafik kazası sonrası, birisi ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunun bir an evvel yatırım programına dahil edilmesi gerektiğini belirten Tepe'nin açıklaması şöyle:

"Yine kaza! Yine Seyitgazi! Yine ölüm yolu! ölüm yolu can yakmaya devam ediyor! Bugün öğleden sonra biri karavan olan 2 özel aracın karıştığı kaza yine can yaktı. Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunda Taşlık Mahallesi mevkisinde yağışın etkisiyle kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ÖLÜM YOLUNDA BU KAÇINCI KAZA!

Her yıl onlarca kazanın yaşandığı ve hala yatırım programına dahil edilmemiş bu yol için daha kaç can vermemiz gerekiyor? İnsan canı bu kadar değersiz olamaz!!"

Eskişehir Seyitgazi Karayolu 30'uncu kilometresinde bugün yaşanan kaza, edinilen bilgilere göre DZ 159 DF Fransa plakalı karavan ve 26 AEC 963 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yola savrularak ağır yaralandı. Fransa plakalı karavanda bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Karavanda sıkışan iki Fransız vatandaşının itfaiye ekipleri çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

2021 YILI RAKAMLARI: 11 YILDA BİN 362 KİŞİ YARALANDI

Geçen yılın sonunda düzenlenen 'Bir imza da sen ver, 'ölüm yolu' son bulsun!' kampanyasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de destek vermişti. CHP Seyitgazi ilçe Başkanı İsmet Ayrancı, İYİ Parti Seyitgazi ilçe Başkanı Recep Kılıçarslan ve Saadet Partisi Seyitgazi ilçe Başkanı Mehmet Sayan öncülüğünde kampanya başlatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Valiliği'ne teslim edilmek üzere başlatılan imza kampanyası dilekçesinde son 11 yılda meydana gelen 815 kazada, bin 362 vatandaşın yaralandığı belirtilirken; 30'dan fazla kişinin de yaşamını yitirdiğine dikkat çekilmişti. Dilekçede şu talepler yer almıştı:

"Eskişehir'de 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu yıllardır tamamlanmadığı için yolda her yıl yüzlerce ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşanmaktadır. Eskişehir'imizin Güney'de yer alan illerimiz ile ulaşımı en kısa bağlantı yolu olan Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar üzerinden sağlanmaktadır.

Seyitgazi-Afyonkarahisar il sınırı arası tek şerit ve virajlardan oluşan 55 km'lik bu yol üzerinde sık sık kazalar meydana gelmektedir.  Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, aynı yol üzerinde sadece bir hafta içinde meydana gelen kaza sayısı 20'den fazladır.

İnsanlarımızın daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi ve artık ölümlü kazaların yaşanmaması için bu yolun 'bölünmüş yol' olarak bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulmasını saygılarımızla arz ederiz."

TBMM'YE DE GELMİŞLERDİ

Yıllardır tamamlanamayan Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu 2022 yılı yatırım programına da alınmayınca bölge halkı TBMM'ye de gelmiş siyasi partilerle görüşmüş, CHP milletvekili Çakırözer ile Meclis'te açıklama yapmışlardı.

(Protesto görüntüsü: Arşiv)

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyitgazi 'Ölüm Yolunda' Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: 'Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyitgazi "Ölüm Yolunda" Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: "Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor" - Son Dakika
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