Seyitgazi ve Han ilçelerinde jandarma, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından, Seyitgazi ve Han ilçelerinde yaşayan kadınlara uygulamanın yanı sıra "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bilgilendirmede bulunuldu.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'ın da katıldığı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde "KADES ile jandarma tek dokunuşla yanınızda" mesajı verildi. ???????