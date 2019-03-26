Seyitgazi Yarbasan'da Orman Yangını
17 dakika önce
Seyitgazi'nin Yarbasan mahallesi Dereiçi mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Seyitgazi
'nin Yarbasan mahallesi Dereiçi
mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Kırka
Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, rutin kontrolleri sırasında Dereiçi mevkiinden yükselen dumanları fark etti. Hemen olay yerine giden ekipler, yükselen alevlere müdahaleye başlarken diğer görevlilere haber verdi. Kırka ve Büyükyayla Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerinin ortak çalışması ile meşelik alandakı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 15 dönümlük bir alanda etkili olan yangının, kurumuş yaprakların alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekiplerin, yangının kesin çıkış sebebi ile sorumluları tespit etme çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:17 Kaynak: İHA
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