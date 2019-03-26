Son Dakika Haberleri: Seyitgazi Yarbasan'da Orman Yangını

Seyitgazi Yarbasan'da Orman Yangını

17 dakika önce

Seyitgazi'nin Yarbasan mahallesi Dereiçi mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Seyitgazi Yarbasan'da Orman Yangını, System.String[]
Seyitgazi'nin Yarbasan mahallesi Dereiçi mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kırka Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, rutin kontrolleri sırasında Dereiçi mevkiinden yükselen dumanları fark etti. Hemen olay yerine giden ekipler, yükselen alevlere müdahaleye başlarken diğer görevlilere haber verdi. Kırka ve Büyükyayla Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerinin ortak çalışması ile meşelik alandakı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 15 dönümlük bir alanda etkili olan yangının, kurumuş yaprakların alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekiplerin, yangının kesin çıkış sebebi ile sorumluları tespit etme çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Kırka, Dereiçi, Seyitgazi, Güncel
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