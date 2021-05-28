Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden, "Mevsimlik işçilerin sorunlarının takipçisiyiz" - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, mevsimlik işçilerimizin sorunlarının yakın takipçisi olduklarını belirtti.

Erden, bir süre önce basında yer alan işçilerin elektrik sıkıntısı çektikleri yönündeki haberleri şaşkınlık içerisinde okuduğunu belirtti. Aksaklı mahallesindeki mevsimlik işçilerin konakladığı alanın, uzun yıllardan beri bu amaçla ayrıldığını ve kullanıldığını anlatan Erhan Erden, "Bu işçiler her yıl geldiklerinde müracaat yapınca abonelikleri hemen açılmaktadır. Aylardır deniliyor, ama işçilerin geliş tarihleri çok kısa bir zaman içeresindedir. Madem vekilimiz ilçemize kadar gelmiş bizlere de uğrasaydı Aksaklı'nın hemen yanı başında bulunan Yenikent, Doğançayır, Yazıdere, Çukurağıl, Gümüşbel mahallelerimizi de birlikte ziyaret etseydik, oradaki çiftçilerimizi dinleseydik, Seyitgazi Belediyesi bünyesinde bulunan Sulama Birliğinin üreticilerimize yaşatmış olduğu sıkıntıları kendilerine aktarsaydık ve kuraklıkla alakalı yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verseydik. Seyitgazi çiftçisinin ve muhtarlarının temsilcisi olarak, ilçemize gelmelerine rağmen bize uğramayan bizleri dinlemeyen vekilimize sitemkarız. Seçim zamanlarında kapılarımızı aşındırmalarına bir dünya söz vermelerine rağmen bir dahaki seçim gelene kadar bir daha kapımızı çalmıyorlar. Söyleyecek çok sözümüz var, ama nasıl olsa bir gün gelecekler bekliyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR