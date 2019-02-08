Seyitgazi Ziraat Odası'nda Yönetim Değişti
40 dakika önce
Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Erhan Erden'in listesi kazandı.
Seyitgazi
İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Erhan Erden'in listesi kazandı.
Oda binasında yapılan seçimli olağan genel kurul toplantısında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündeme geçildi. Gündemde var olan faaliyet raporu okundu; çalışma raporu üyelere aktarıldı. Ardından yapılan seçimlerde 2 liste yarıştı. Toplam 52 delegenin oy kullandığı seçimlerde, mevcut Oda Başkanı Gazi Taşçı turuncu, başkan adayı Erhan Erden ise beyaz liste ile yarıştı. Yapılan oylamada 34 oy alan Erhan Erden Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığına seçildi, eski Başkan Gazi Taşçı ise 18 oyda kaldı.
Seçim sonrası Erhan Erden bir teşekkür konuşması yaptı ve tebrikleri kabul etti. Oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni meclis üyeleri ilk toplantısında başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile meclis başkanının kendi arasında seçecek. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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