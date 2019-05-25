Son Dakika Haberleri: Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri

Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri

5 saat önce

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.S. Eskişehir Müdürü Nihat Başyiğit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri, System.String[]
Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.S. Eskişehir Müdürü Nihat Başyiğit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Firma ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden; "İlçemize istihdam açısından desteği olan firmayı yakından görme fırsatı bulduk. Nihat beye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik görüş alış verişinde bulunduk" diye belirtti.

Şirket Eskişehir Müdürü Başyiğit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Eskişehir, Seyitgazi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor? Çiftçilik Yapan Elektrik Mühendisi, Serasına Kurduğu Çuvallı Sistem Sayesinde Üretimini Artırdı Mağarada Cesedi Bulunan Teröristin, 4 Askerimizin Şehit Edilmesinde Yer Aldığı Ortaya Çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]