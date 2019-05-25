Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri
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Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.S. Eskişehir Müdürü Nihat Başyiğit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.
Seyitgazi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.S. Eskişehir
Müdürü Nihat Başyiğit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.
Firma ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden; "İlçemize istihdam açısından desteği olan firmayı yakından görme fırsatı bulduk. Nihat beye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik görüş alış verişinde bulunduk" diye belirtti.
Şirket Eskişehir Müdürü Başyiğit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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