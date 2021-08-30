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Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı - Son Dakika

Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı

30.08.2021 17:08
Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğünün 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 13 dönüm arazi üzerine kurduğu bir megavat gücündeki güneş enerjisi santralinin geçici kabul tutanağı imzalandı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 13 dönüm arazi üzerine kurduğu bir megavat gücündeki güneş enerjisi santralinin geçici kabul tutanağı imzalandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli mahallesinde 13 dönüm arazi üzerine 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen bir megavat gücündeki GES'in mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı ve kullanılabilir olduğu tespit edilerek kabul tutanağı imzalandı. Yapılan denetimlere MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir'in yanı sıra TEDAŞ ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı. GES ile birlikte yıllık enerji giderlerinden 1,5 milyon TL'lik tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Seyitli güneş enerjisi kompleksi haline gelecek

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Çevreci yatırımlarımız ile sadece ilimizi değil, çevre illeri, ülkemizi, dünyamızı ve kamu kaynaklarını da koruyoruz. Geçen yıl Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi içinde devreye aldığımız, bir megavat gücündeki GES tesisimizden sonra Yunusemre ilçemiz Seyitli mahallesinde de 13 dönüm arazi üzerine 6,5 milyon TL yatırımla güneş enerji santrali kurduk. Bir megavat gücündeki tesisimizin kabul işlemlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yatırımlarımız sayesinde 2 tesisimiz ile yılda 3 milyon TL tasarruf elde edeceğiz. Buradan elde edilen tasarruf hem hemşerilerimize yatırım olarak geri dönecek hem de doğal çevreyi korumuş olacağız. Günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri düşünerek yatırımlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde güneş enerji santrali yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kabulünü yaptığımız bu tesisin yanına 72 dönüm alan üzerine 5 megavatlık güneş enerji santrali yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu tesisimiz tamamlandığında bölge 85 dönümlük güneş enerjisi kompleksi haline gelecektir. Yaptığımız yatırımların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı
Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı
Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı
Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı
Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Yatırım, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seyitli GES'in geçici kabulü yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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