Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı - Son Dakika

Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

02.11.2020 16:48
Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayan göletlerde su tutma kapasitesinin artacağını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, hayvanların temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Geçmiş yıllarda yapılan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiği yönünde muhtar Erdoğan Kartal tarafından Daire Başkanlığımıza başvuru yapıldı. Yaptığımız etüt çalışması sonucunda mevcut HİS Göletlerinden 3 tanesinde temizlik ihtiyacı olduğu tespit edildi. Tespit ettiğimiz olumsuzlukların giderilmesi noktasında ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma sonucunda yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacının karşılanacağı göletlerin hem su tutma kapasitesi artacak hem de hayvanlar temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanacak" dedi. - MANİSA

Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı
Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Yunusemre, İçme Suyu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
16:45
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei