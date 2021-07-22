Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı.

Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi. Gözler Şeyma Subaşı'nın ablasının Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına vereceğe tepkiye çevrildi.