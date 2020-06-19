Şeyma: "Altın madalyayı ülkeme getirmek için var olan gücümle çalışacağım"

Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil eden ve altın madalya kazanarak Tokyo Paralimpik 2020'de mücadele etmeye hak kazanan özel sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Kovid-19 tedbirlerini alarak uzman antrenörler eşliğinde hazırlıklarına devam ediyor.



Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Olcay Tercan nezaretinde 2020 Taekwondo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, çalışmalarına Durugöl Recep Kara Spor Salonunda Kovid-19 kuralları çerçevesinde antrenmanlarını sürdürüyor.



Milli Sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışmalarıma 3 ay ara verdim. Bu kaybettiğim zamanı elimden geldiğince en kısa sürede tamamlamak istiyorum. Hedeflerimiz için şimdi iki katı daha çalışma vaktidir. Antrenörümle birlikte altın madalyayı ülkeme ve Ordu'ya getirmek için var olan gücümle çalışacağım" dedi.



İtalya'nın Bari kentinde, 31 Ekim 2019'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda +58 kiloda altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başarmıştı. - ORDU