Son Dakika Haberleri: Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi.

Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi.

2 saat önce

IHAAW124816-ASA/08-02-2019- Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.

Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi., System.String[]
IHAAW124816-ASA/08-02-2019

- Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi. 08.02.2019 12: 48: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, 3. Sayfa
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