Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi.
2 saat önce
IHAAW124816-ASA/08-02-2019- Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.
IHAAW124816-ASA/08-02-2019
- Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi. 08.02.2019 12: 48: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:55 Kaynak: İHA
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