Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi
7 dakika önce
Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.
Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:22 Kaynak: İHA
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