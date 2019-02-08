Son Dakika Haberleri: Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi

Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi

7 dakika önce

Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.

Şeyma Kambur'un Yakınları Kurtarma Ekiplerinin Kendisiyle Haberleştiğini Söyledi, System.String[]
Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

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