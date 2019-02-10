Son Dakika Haberleri: Şeyma Kambur ve İki Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlandı

Şeyma Kambur ve İki Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlandı

16 dakika önce

Kartal'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.

Şeyma Kambur ve İki Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlandı, System.String[]
Kartal'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.

Kartal'da çöken binanın altında kalan 30 yaşındaki Şeyma Kambur, 8 yaşındaki kızı Zehra Kambur ve 4 yaşındaki oğlu Ali Kambur'un enkaz altından cansız bedenleri çıkartılmıştı. Kambur ailesinin fertleri kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Çınar Camii'nde kılınan namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şeyma Kambur'un eşi ve yakınları katıldı. Anne ve çocukların cenazeleri ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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