Şeyma Kambur ve İki Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlandı
16 dakika önce
Kartal'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.
Kartal
'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.
Kartal'da çöken binanın altında kalan 30 yaşındaki Şeyma Kambur, 8 yaşındaki kızı Zehra Kambur ve 4 yaşındaki oğlu Ali Kambur'un enkaz altından cansız bedenleri çıkartılmıştı. Kambur ailesinin fertleri kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Kartal Cevizli
Mahallesi'ndeki Çınar
Camii'nde kılınan namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Şeyma Kambur'un eşi ve yakınları katıldı. Anne
ve çocukların cenazeleri ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Pendik Kaynarca
Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:47 Kaynak: İHA
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