Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum

KONYA'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer C.'nin (53) emniyetteki sorgusu sürüyor. Üzerinden cinsel gücü artırıcı 4 hap çıkan Muzaffer C.'nin, "Şeyma'dan 6 yıldır hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum" dediği öğrenildi. Hacer Sarı'nın ise beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, 3 çocuk babası Muzaffer C.'nin, Selçuklu ilçesine bağlı Binkonut Mahallesi Revan Sokak'ta oturduğu apartmanda, dün akşam saatlerinde karşı komşusunun kızlarını öldürüp, annelerini de yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 7 yıldır eşinden ayrı ve yalnız yaşayan Muzaffer C., karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Muzaffer C., Burhanettin Sarı'yı uğurladığı için daire kapısının önünde olan Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'nın yanına gitti. Muzaffer C., iddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup halledelim" dedi. Hacer Sarı da "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" deyip, kendilerine yaklaşan Muzaffer C.'yi itti. Muzaffer C. de arkasına gizlediği tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer C., odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya ateş ederek, göğüslerinden yaraladı. Muzaffer C., ardından da evden kaçıp, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu. DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 3 yıl önce mezun olan, Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan ve okulların kapanmasıyla ailesinin yanına gelen Şeyma Sarı, kalbine isabet eden mermi nedeniyle sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şeyma Sarı'nın dün doğum günü olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Hacer Sarı, komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye, göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anne Hacer Sarı'nın da beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kız kardeşlerin cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

BABALARI 'RAHATSIZ ETME' DİYE KAVGA ETMİŞ

Şeyma Sarı'nın yaklaşık 10 ay önce babası Burhanettin Sarı'ya komşuları Muzaffer C.'nin kendisine rahatsızlık verdiği söylediği, Burhanettin Sarı'nın da Muzaffer C.'ye gidip, kızlarını rahatsız etmemesini söyleyip, kavga ettiği, olayın da komşuların araya girmesiyle sonlandığı öğrenildi.

'ŞEYMA'YI SEVİYORUM'

Cinayetin ardından polise teslim olan Muzaffer C.'nin üzerinden cinsel gücü artıcı 4 hap ile çok sayıda tabanca mermisi çıktı. Muzaffer C.'nin, hapları ihtiyaç olur, diye taşıdığını söylediği öğrenildi. Saldırıyı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden çıkması üzerine gerçekleştirdiğini anlatan Muzaffer C.'nin, ifadesinde, şunları söylediği öğrenildi:

"20 yıldır aynı binada oturuyoruz. Onların çocukluklarını biliyorum. 6 yıldır ondan hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum. Yolda, kapıda hep onu görüyor ve izliyordum. Onun da beni izlediğini ve sevdiğini düşünüyordum. Ondan hep adım atmasını bekledim. Şeyma'yı seviyorum." Muzaffer C.'nin, 2 kızının Hollanda'da yaşadığı, kendisinin de bir dönem bu ülkede kaldığı öğrenildi.



