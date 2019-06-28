Son Dakika Haberleri: Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)
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Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)

1 saat önce

TUTUKLANDI Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak, öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2), System.String[]

TUTUKLANDI 
Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak, öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Canpolat, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
Konya, Hacer Sarı, Güncel
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