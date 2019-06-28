Son Dakika Haberleri: Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)
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Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)

46 dakika önce

İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİKonya'da, platonik aşık olan komşusu Muzaffer Canpolat tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi Tuğba Sarı'nın cenazesi, otopsinin ardından Yazır Mezarlığı'na getirildi.

Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3), System.String[]

İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da, platonik aşık olan komşusu Muzaffer Canpolat tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi Tuğba Sarı'nın cenazesi, otopsinin ardından Yazır Mezarlığı'na getirildi. İki kardeşin arkadaşları, tabutlara sarılıp ağladı. 
Saldırıda kızlarını kaybeden baba Burhanettin Sarı güçlükle ayakta durabildi. İki kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. 
Saldırıda başından yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
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