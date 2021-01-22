Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası (2) - Son Dakika

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası (2)

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba\'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası (2)
Son Güncelleme: 22.01.2021 13:16

KIZLARI ÖLDÜRÜLEN BABA: CEZA YETERLİ DEĞİL Konya'da davanın ardından konuşan öldürülen Şeyma öğretmen ve Tuğba'nın babası Burhanettin Sarı, "Ceza yeterli değil ama yapacak bir şey yok" dedi.

KIZLARI ÖLDÜRÜLEN BABA: CEZA YETERLİ DEĞİL

Konya'da davanın ardından konuşan öldürülen Şeyma öğretmen ve Tuğba'nın babası Burhanettin Sarı, "Ceza yeterli değil ama yapacak bir şey yok" dedi.

Ailenin avukatı Ferit İnce de, kararın talep ettikleri cezaya yakın olduğunu, ancak 'tasarlayarak adam öldürme' suçu işlendiğini belirttikleri için kararı yine de istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. İnce, "Cezanın infaz süre nazara alındığında sanığın makul ömrünü cezaevinde tamamlayacağını umarım. Her 10 yılda kronik aflardan biri çıkmazsa sanık ömrünü cezaevinde tamamlayacak gibi gözüküyor. Biz 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiştik. Kararı istinafa taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası (2) - Son Dakika
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