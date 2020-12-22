Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi - Son Dakika

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi

22.12.2020 13:58
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi, System.String[]

KONYA'da platonik aşk yaşadığı komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) öldürüp, anneleri Hacer Sarı'yı (51) ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'ın (53) tutuklu yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, 2 müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

KONYA'da platonik aşk yaşadığı komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) öldürüp, anneleri Hacer Sarı'yı (51) ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'ın (53) tutuklu yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, 2 müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, tutuklu sanığın ayrıca 'konut dokunulmazlğını ihlal' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü, Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı, hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİTutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmalarında  psikolojik tedavi gördüğünü belirten Canpolat için İstanbul Adli Tıp Kurumu, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi. Davanın bugün görülen duruşmasında Cumhuriyet savcılığı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Muzaffer Canpolat'ın '2 kişiyi kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet,  'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

?


Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi

Cumhuriyet, Hacer Sarı, Konya, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor         
14:06
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek         
13:21
Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti         
13:11
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık         
12:26
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei