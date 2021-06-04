Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler

Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu

İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek

Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı