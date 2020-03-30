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Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım
7 saat önce
Subaşı paylaşımının altına "17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım" ifadelerini kullandı.
Subaşı paylaşımının altına "17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:47
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